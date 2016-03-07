В Великобритании глава торговой палаты ушел с должности из-за поддержки выхода из ЕС

09:18, 07 марта 2016
Мир
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Джон Лонгворт подал в отставку с должности генерального директора Британских торговых палат (BCC) после своих заявлений в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза.

лонгворт / telegraph.co.uk

Как сообщает Sky News, отставка Лонгворта была объявлена ​​BCC через два дня после того, как он был временно отстранен за выступления в поддержку выхода Британии из ЕС.

"Я хотел бы быть свободным, чтобы иметь возможность выражать свои собственные взгляды по вопросу референдума о (членстве в) ЕС", - заявил он, объясняя свое решение.

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По словам пресс-секретаря BCC, позиция Лонгворта не совпадает с мнением большинства членов объединения, выступающих соответственно за сохранение страны в Евросоюзе.

При этом глава организации Нора Сеньор отметила, что "Британские торговые палаты - непартийная организация, и как таковая решила не поддерживать ни одну из сторон накануне Европейского референдума 23 июня".

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