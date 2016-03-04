На востоке Турции около общежития взорвали автомобиль, есть погибшие и раненые

В результате инцидента двое полицейских погибли и 14 получили ранения. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После взрыва члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) открыли огонь из гранатометов по зданию, полиция открыла ответный огонь. Здание общежития получило серьезные повреждения, возник пожар, пишет Росбалт.

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Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Анкаре произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.