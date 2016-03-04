Обама останется жить в Вашингтоне после окончания президентского срока

08:56, 04 марта 2016
Мир
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По завершению президентского срока, действующий глава государства Барак Обама планирует еще некоторое время прожить в Вашингтоне.

Обама / REUTERS

Причиной тому стало желание младшей дочери – Саши, продолжить обучение в средней школе. "Для ученицы средней школы трудно менять место учебы", - пояснил Барак Обама.

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Других планов по поводу дальнейшей жизни у президента пока нет.

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