Обама останется жить в Вашингтоне после окончания президентского срока
08:56, 04 марта 2016Мир
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По завершению президентского срока, действующий глава государства Барак Обама планирует еще некоторое время прожить в Вашингтоне.
REUTERS
Причиной тому стало желание младшей дочери – Саши, продолжить обучение в средней школе. "Для ученицы средней школы трудно менять место учебы", - пояснил Барак Обама.
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Других планов по поводу дальнейшей жизни у президента пока нет.
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