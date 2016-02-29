ООН: Тысячи человек могли погибнуть от голода в Сирии

По данным главного правозащитника ООН, "до сих пор более 450 тысяч человек заперты в осажденных городах и поселках в Сирии, и в некоторых случаях это длится уже годы".

"Доступ продовольствия, лекарств и других видов срочно необходимой гуманитарной помощи постоянно блокируется", - добавил аль-Хусейн.

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"Преднамеренное доведение населения до голода несомненно является запрещенным оружием для ведения боевых действий", - сказал он.

Ранее ООН призвала стороны сирийского конфликта снять осаду со всех окруженных городов и не препятствовать доставке гуманитарной помощи нуждающемуся населению, пишет ТАСС.

Как заявил в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке, в ближайшие пять дней будет проведена операция по доставке помощи для 154 тысяч сирийцев в блокированных районах. При этом, по его данным, число блокированных сирийцев еще больше, чем об этом заявил верховный комиссар по правам человека.

"ООН призывает к немедленному снятию осады всеми сторонами со всех окруженных городов в Сирии, где проживает около 500 тысяч человек", - отметил Ларке. К сторонам конфликта обращено также требование "обеспечить безусловный, беспрепятственный доступ ко всем 4,6 млн людей в труднодоступных или осажденных районах".

Сессия СПЧ продлится до 24 марта. Она рассмотрит ключевые правозащитные проблемы современности.