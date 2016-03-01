США подписали контракты на разработку ракетных двигателей, которые заменят российские

Он должен стать альтернативой двигателям РД-180, которые Пентагон закупает у России, пишет РБК со ссылкой на Space News.

Контракт с компанией Aerojet Rocketdyne первоначальной стоимостью $115,3 млн предусматривает создание двигателя AR1. Компания United Launch Services (ULA) по контракту первоначальной стоимостью $46,6 млн должна разработать ракетный двигатель Vulcan BE-4 и ракетную силовую установку Advanced Cryogenic Evolved Stage (ACES).

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Руководство Aerojet Rocketdyne планирует провести первые тестовые испытания двигателя AR1 в 2017 году, дополнительное тестирование — в 2018 году и предоставить сертифицированный двигатель в 2019 году.

Напомним, после того, как США ввели санкции против России, Конгресс поручил Пентагону разработать отечественные двигатели, которые бы позволили ВВС США к 2019 году отказаться от РД-180.