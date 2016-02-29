У побережья Филиппин рыбаки обнаружили дрейфующую яхту с мумией

В филиппинской провинции Южный Суригао неподалеку от побережья города Баробо рыбаки обнаружили дрейфующую заброшенную яхту с телом человека на борту. Об этом пишет Daily Mail.

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Личность моряка установили по найденным на борту документам и фотографиям: им оказался 59-летний германский путешественник Манфред Фриц Байорат. Его нашли сидящим рядом с рацией, будто хозяин судна пытался подать сигнал бедствия, но не успел. Сухие и жаркие океанские ветра превратили тело в мумию. Пока неизвестно, был ли еще кто-то на борту.

В то же время в полиции говорят, что поза, в которой нашли моряка, свидетельствует о внезапной смерти, например, от сердечного приступа.

По словам его знакомых, погибший был опытным моряком и то, что стало с его 12-метровой яхтой, а нашли ее по большей части затопленной, могло произойти только после его смерти, а не до. Впрочем, на борту сохранились некоторые вещи, еда, фотоальбомы. Каюта, где обнаружили тело оказалась над водой.

Сейчас тело моряка и яхту отправили на экспертизу, полиция разыскивает родственников погибшего.