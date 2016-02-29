Больная раком 90-летняя американка отказалась от лечения и отправилась в кругосветное путешествие

Жительница штата Мичиган отказалась от лечения диагностированного у нее онкозаболевания в пользу путешествия по разным странам и континентам с посещением культовых достопримечательностей.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Metro. На страницу в Facebook, посвященную поездке 90-летней женщины, подписались более 63 тысяч человек.

Женщина по имени Норма (фамилию издание не уточняет) узнала о своей болезни вскоре после того, как умер от рака ее муж Лео. «Мне 90 лет, так что я умываю руки», — ответила американка врачам на предложение хирургического удаления опухоли матки.

Вместо госпитализации Норма отправилась вместе с сыном Тимом, его женой Рэми и пуделем Ринго в поездку по США в фургоне для кемпинга, а затем в другие страны (семья съездила в Китай и Европу).

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За полгода, прошедшие с момента начала пути, только в США семья посетила такие места, как Музей НЛО в штате Нью-Мехико, национальный парк «Гранд-каньон», Космический центр Кеннеди, парк развлечений Disney World. Норма также побывала на пляжах Флориды, остановившись в пятизвездочном отеле, полетала на воздушном шаре и прошлась по увеселительным заведениям Бурбон-стрит в Новом Орлеане.

«У Нормы сейчас ничего не болит, ее ум остр, она обожает путешествовать и с ней очень легко», — рассказала невестка американки. По ее словам, симптомы заболевания даже уменьшились с начала поездки. Врачи разрешили Норме путешествовать и впоследствии признали, что радикальное лечение могло убить престарелую женщину.