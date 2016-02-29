Премьер Венгрии заявил, что санкции против России не будут продлевать автоматом

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

"В конце первой половины года в ЕС ожидаются серьезные дебаты по выполнению Минских соглашений", - отметил он.

"Иными словами, не будет автоматического продления санкций против России, и какое бы решение мы не приняли, сначала нужно провести спокойный и объективный анализ "Минска", - добавил Орбан.

Читайте такжеПремьер Венгрии заявляет о провале миграционной политики ЕССтоит отметить, что нынешнее правительство Венгрии уже много раз выступало за снятие санкций, наложенных на Россию из-за ее агрессии против Украины. ЕС заявляет, что санкции, наложенные в связи со вмешательством России на Донбассе, могут снять только после полного выполнения Россией нескольких пакетов договоренностей, заключенных в 2014-2015 годах в белорусском Минске и известных вместе как минские договоренности.

В Евросоюзе правительство Орбана обвиняют в нарушении ряда принципов ЕС, в том числе в области прав человека, свободы слова, независимости правосудия и тому подобное. Орбана также упрекают за его пророссийскую позицию и тесные отношения с Путиным.