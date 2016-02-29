Азербайджан требует сурового наказания всех виновных в геноциде в Ходжалы

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня представители азербайджанской диаспоры в Украине, дипломаты и украинцы собрались в Киеве почтить память Ходжалинской трагедии - геноцида азербайджанского народа.

Ежегодно 26 февраля в Азербайджане отмечается как день геноцида азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы, месяцами живший в условиях военной блокады, был стерт с лица земли армянскими вооруженными формированиями.

Читайте такжеАзербайджан хочет привлечь $4 миллиарда у МВФ и Всемирного банка

Временно поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев отметил, что в жизни каждого народа есть трагические события, которые нельзя забывать.

”Таким днем является для нас 26 февраля - день Ходжалинской трагедии, когда 24 года назад армянские бандформирования провели карательную операцию против мирного населения. Было уничтожено большее количество людей - более 600 человек. Также 500 человек было ранено, 1275 попало в плен, и из них судьба 150 человек по сей день неизвестна”, - рассказал Алиев.

Неоспоримые факты доказывают, что применялись пытки, издевательства над женщинами, детьми и стариками и прочие нечеловеческие преступления против жителей Ходжалы.

”Мы никогда не должны забывать этот день. Мы всегда боремся за то, чтобы все большее количество государств признало этот день. Их число с каждым годом растет”, - сказал Алиев.

Вместе с тем он обратил внимание, что виновные, и все, кто затеял преступления, совершенные в Ходжалы - до сих пор не понесли ответственность.

”Поэтому мы вправе требовать сурового наказания всех организаторов и исполнителей этого террористического акта”, - заявил Назим Алиев.

Председатель Ассамблеи Национальностей Украины Ровшан Тагиев подчеркнул, что на территории Азербайджана произошла резня по этническому признаку, когда целый город с населением около 2,5 тыс человек был подвергнут атаке.

Говоря о том факте, что до сих виновные не понесли наказание, Ровшан Тагиев выразил мнение, что в мире существуют двойные стандарты.

При этом он сказал: ”Украина уже два года подвергается агрессии, и она уже может реально понять боль азербайджанского народа. Мы осуждаем тех негодяев и преступников, которые 24 года назад совершили этот чудовищный акт в отношении азербайджанского народа”.

Ровшан Тагиев выразил осуждение тем мировым политикам, которые закрывают глаза на такие чудовищные преступления, которые, по его мнению, порождают новые преступления.

”Не будет дана правовая оценка в международных судах, такие вещи могут продолжаться дальше”, - заявил он.

Глава Союза азербайджанской молодежи в Украине Ильгама Аллахвердиева выразила надежду, что в скором времени справедливость восторжествует, а всемирное сообщество перестанет закрывать глаза на очевидные вещи.

”Циничность все этого момента состоит в том, что те люди, которые были непосредственно задействованы в уничтожении азербайджанского населения в городе Ходжалы, сегодня занимают очень высокие позиции, даже на уровне президента страны”, - сказала Аллахвердиева.

В операции армянских вооруженных формирований также принимали участие военнослужащие 366-го мотострелкового полка, который сначала входил в состав советских Вооруженных сил, а во время Ходжалинской трагедии - в состав Объединенных Вооруженных сил СНГ.

”При помощи тяжелой артиллерии и орудий была произведена огневая подготовка, после чего было вторжение войск армянских оккупантов”, - отметил Назим Алиев.

Для мирных жителей города, которые хотели спастись, был якобы предоставлен коридор жизни для выхода из города, но в последствии он превратился в коридор смерти.

”Были истреблены все люди, которые шли по этому коридору, и на следующий день путем нашей операции было вывезено большое количество трупов из этой зоны”, - рассказал Назим Алиев.

"Хочу отметить, что украинский вертолетчик Леонид Кравец – один из очевидцев событий Ходжалинской трагедии. Кравец почти ежедневно летал в Карабах с целью вывоза мирного населения из зоны военного конфликта. 27 февраля Кравец на вертолете, которым он управлял, доставил на место событий журналистов, рискуя своей жизнью. Сегодня благодаря мужеству экипажа вертолета мы располагаем видео и фото доказательствами этой трагедии", - отметил Алиев.