Азербайджанцам мира

Дорогие соотечественники!

Уважаемые земляки!

Приветствую вас в преддверии 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, прививающего такие благородные чувства, как приверженность Родине, привязанность к родному краю и национально-духовным ценностям, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, уделявший особое внимание тому, чтобы все наши соотечественники, тесно сплотившись вокруг идеологии азербайджанства, превратились в организованную силу, принял исторические решения в этой области, осуществил важные меры, направленные на защиту прав наших земляков, проживающих за рубежом, широкий размах диаспорского строительства. Как результат проводимой целенаправленной политики, сегодня наши диаспорские организации вносят вклад в дело пропаганды азербайджанских реалий, защиты наших национальных интересов в странах, где осуществляют деятельность, и углубления взаимовыгодных отношений нашей республики с другими государствами.

Несмотря на продолжающийся в настоящее время глобальный финансово-экономический кризис, в Азербайджанской Республике, являющейся нашей общей родиной, в 2015 году также была сохранена динамика социально-экономического роста, последовательно осуществлялись государственные программы и инфраструктурные проекты, охватывающие различные сферы. Наша страна играет важную роль в реализации грандиозных транснациональных энерготранспортных проектов, соединяющих Европу с Азией, Север с Югом. Реализация намеченных нами планов в области транспортировки на мировые рынки богатых газовых ресурсов, включая проект TANAP, фундамент которого был заложен в начале года, повысит роль Азербайджана на международной арене как надежного поставщика энергии, откроет новые перспективы на пути дальнейшего развития республики и повышения благосостояния нашего народа.

В этом году Азербайджан принимал большой спортивный праздник – первые Европейские игры. Это мероприятие, проведенное с участием спортсменов 50 стран континента, было организовано на высоком уровне, создало у международной общественности положительное впечатление о потенциале нашего государства, многовековой истории и богатой культуре, гостеприимстве и традициях толерантности нашего народа.

Несмотря на то, что в последнее время в различных уголках мира нарастают военно-политические конфликты и беспорядки, господствующая в Азербайджане общественно-политическая стабильность, атмосфера доверия между властью и народом еще более укрепились. Проведенные в ноябре в демократических и прозрачных условиях очередные парламентские выборы также стали ярким проявлением оптимистического настроения в обществе, глубокого одобрения народом проводимой политики.

С сожалением должен отметить, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, все еще не нашедший решения из-за агрессивной политики и неконструктивной позиции Армении, остается как судьбоносная проблема, вызывающая нашу общую озабоченность. Сегодня Азербайджанская Республика обладает мощной экономикой и сильной армией, готовой в любой момент освободить наши земли от оккупантов. Однако в целях предотвращения повторного кровопролития, во избежание обострения напряженности в регионе мы стремимся к мирному, справедливому урегулированию конфликта в рамках норм международного права. Считаю, что мы и дальше должны консолидировать усилия, проводить последовательную и целенаправленную работу для освобождения наших оккупированных территорий. Важные задачи в этой области стоят и перед нашими диаспорскими организациями. Вносить весомый вклад в защиту суверенитета и обеспечение территориальной целостности Азербайджана своей солидарностью и совместной деятельностью должно стать нашей главной целью.

Сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю вам счастья, благополучия и успехов в делах.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 24 декабря 2015 года.