На референдуме швейцарцы высказались против выдворения правонарушителей-иностранцев
17:49, 28 февраля 2016Мир
1305 0
На референдуме в Швейцарии большинство граждан страны высказались против выдворения правонарушителей-иностранцев.
Швейцария не будет выдворять иностранцев-правонарушителей/ newsru.com
Против этой инициативы правоконсервативной Швейцарской народной партии проголосовали избиратели в большинстве кантонов и полукантонов, передает ТАСС.
Читайте такжеВ Швейцарии состоится референдум относительно ежемесячной выплаты всем гражданам по 2 тысячи евроПодсчет голосов продолжается. Однако, он уже не может повлиять на итоги референдума.
Как сообщал УНИАН, власти Германии упрощают процедуру депортации иностранцев, которые совершили правонарушение на территории страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter