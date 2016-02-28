На референдуме швейцарцы высказались против выдворения правонарушителей-иностранцев

Против этой инициативы правоконсервативной Швейцарской народной партии проголосовали избиратели в большинстве кантонов и полукантонов, передает ТАСС.

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