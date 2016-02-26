Италия готовит против "Исламского государства" в Ливии масштабную военную миссию

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, военная миссия, которая должна включать патрулирование кораблями акватории у побережья Ливии, а также участие истребителей Tornado, которые базируются на авиабазе в Трапани (остров Сицилия), начнется как только соответствующий запрос поступит от ливийских властей.

Все будет зависеть от результата формирования правительства национального единства Ливии, которое должно состояться в понедельник, цитирует издание Европейская правда.

Италия всегда заявляла о готовности взять на себя ведущую роль в урегулировании и обеспечении безопасности в Ливии. Однако до формирования правительства любые предположения о "военном вмешательстве" исключались.

При этом, по словам министра обороны Италии, Роберты Пинетти, итальянские "специальные силы достаточно подготовлены, чтобы начать действовать, если в этом будет необходимость". По ее данным, в Ливии находится до 8 тыс. боевиков ИД.

Италия готова выслать в Ливию 3000 солдат, которые могли бы обеспечить защиту режимных объектов, таких как электростанции, нефтепромыслы, трубопроводы, а также посольства, административные здания, больницы.

Как сообщал УНИАН, французские вооруженные силы наносят в Ливии высокоточные удары по целям террористической группировки «Исламское государство».

Как стало известно Le Monde, воздушные налеты координируются с помощью секретной наземной операции. Наряду с французским спецназом в Ливии действуют также и силы внешней разведки страны.

Ранее сообщалось, что Италия позволила антитеррористической коалиции во главе с США размещать ударные беспилотники на своей авиабазе Сигонелла на Сицилии.