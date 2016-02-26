Италия готовит против "Исламского государства" в Ливии масштабную военную миссию
Правительство Италии планирует проведение на территории Ливии специальной военной операции против боевиков "Исламского государства".
Об этом сообщает Corriere della Sera.
По информации издания, военная миссия, которая должна включать патрулирование кораблями акватории у побережья Ливии, а также участие истребителей Tornado, которые базируются на авиабазе в Трапани (остров Сицилия), начнется как только соответствующий запрос поступит от ливийских властей.
Все будет зависеть от результата формирования правительства национального единства Ливии, которое должно состояться в понедельник, цитирует издание Европейская правда.
Италия всегда заявляла о готовности взять на себя ведущую роль в урегулировании и обеспечении безопасности в Ливии. Однако до формирования правительства любые предположения о "военном вмешательстве" исключались.
При этом, по словам министра обороны Италии, Роберты Пинетти, итальянские "специальные силы достаточно подготовлены, чтобы начать действовать, если в этом будет необходимость". По ее данным, в Ливии находится до 8 тыс. боевиков ИД.
Италия готова выслать в Ливию 3000 солдат, которые могли бы обеспечить защиту режимных объектов, таких как электростанции, нефтепромыслы, трубопроводы, а также посольства, административные здания, больницы.
Как сообщал УНИАН, французские вооруженные силы наносят в Ливии высокоточные удары по целям террористической группировки «Исламское государство».
Как стало известно Le Monde, воздушные налеты координируются с помощью секретной наземной операции. Наряду с французским спецназом в Ливии действуют также и силы внешней разведки страны.
Ранее сообщалось, что Италия позволила антитеррористической коалиции во главе с США размещать ударные беспилотники на своей авиабазе Сигонелла на Сицилии.