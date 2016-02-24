Франция проводит секретную операцию против ИГ в Ливии - Le Monde

Как стало известно Le Monde, воздушные налеты координируются при помощи секретной наземной операции. Наряду с французским спецназом в Ливии действуют также и силы внешней разведки страны, пишет Росбалт.

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После появления этих сведений в СМИ министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан дал распоряжение провести расследование по факту «разглашения секретов национальной безопасности», поскольку официально Париж о военной операции в Ливии не объявлял.

В качестве условия военного вмешательства в Ливию власти Франции ставили формирование там коалиционного правительства и получение от него соответствующего обращения.