Саудовская Аравия не исключает поставки сирийской оппозиции ракет "земля-воздух"

Об этом заявил глава МИД страны Адель аль-Джубейр в интервью немецкой газете Der Spiegel, передает РБК-Украина.

"Мы считаем, что поставки ракет типа "земля-воздух" изменят расстановку сил в Сирии. Это поможет умеренной оппозиции сбивать вертолеты и самолеты режима, который воюет с ними при помощи химического оружия и осуществляет бомбардировки. Ракеты «земля-воздух» изменят соотношение сил так же, как это произошло в Афганистане", - пояснил аль-Джубейр.

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По его словам, в этом вопросе нужно внимательно следить за тем, чтобы оружие не попало "в ненадежные руки". Адель аль-Джубейр также уточнил, что это решение должно быть согласовано с участниками Международной коалиции против "Исламского государства".

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия рассматривает вариант наземной операции на юго-востоке Сирии, недалеко от границы с Иорданией. В таком случае не исключена поддержка операции со стороны иорданских сил.