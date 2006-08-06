Сирия готова к войне

Сирия готова к региональной войне и ответит на любую агрессию со стороны Израиля, сообщает Страна Ru, ссылаясь на спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Сирии Валид МУАЛЛЕМ, который прибыл в Ливан с первым официальным визитом после вывода из страны сирийских войск.

Он отметил, что Сирия ответит "незамедлительно на любую агрессию" Израиля. Глава МИД Сирии прибыл в Бейрут для участия в экстренном совещании министров иностранных дел Лиги арабских государств, которое откроется в понедельник.