Сирия готова к войне
20:47, 06 августа 2006Мир
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Такое заявление сделал министр иностранных дел
Сирия готова к региональной войне и ответит на любую агрессию со стороны Израиля, сообщает Страна Ru, ссылаясь на спутниковый телеканал "Аль-Джазира".
Такое заявление сделал министр иностранных дел Сирии Валид МУАЛЛЕМ, который прибыл в Ливан с первым официальным визитом после вывода из страны сирийских войск.
Он отметил, что Сирия ответит "незамедлительно на любую агрессию" Израиля. Глава МИД Сирии прибыл в Бейрут для участия в экстренном совещании министров иностранных дел Лиги арабских государств, которое откроется в понедельник.
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