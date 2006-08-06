На Польшу после тропической жары обрушились ливни

На Польшу после тропической жары обрушились ливневые дожди, которые идут по всей стране последние двое суток.

В Варшаве оказались залиты не только туннели и улицы города, но и подъезды к виадукам. В польской столице затоплены подвалы домов, в городе в усиленном режиме работают все коммунальные службы: управление городских дорог, управление уборки города, предприятие Варшавские водопроводы и пожарные.

Столичные радиостанции просят водителей воздержаться от поездок по Варшаве.

В городе Лодзь также оказались под водой многочисленные транспортные артерии - некоторое время не ходили автобусы и трамваи.

На юге Польши (Дольны Шленск) из-за ливневых дождей резко поднялся уровень воды в реках. В частности, в окрестностях Каменной Горы за несколько часов выпало 40 литров осадков на квадратный метр.

РИА "Новости"