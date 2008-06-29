Что объединяет Шумахера, Гаррисона Форда, эмира Катара, главу Молдовы?

Вся элита Европы соберется в ложе для почетных гостей на стадионе "Эрнст Хаппель" в Вене, чтобы посмотреть финальный матч чемпионата Европы по футболу Германия – Испания.

Как передает РИА «Новости», по словам организаторов турнира, на матч планирует прийти целый ряд руководителей стран Европы. Прежде всего, это король и королева Испании Хуан КАРЛОС и СОФИЯ, принцесса Испании ЕЛЕНА, а также канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и президент Германии Хорст КЕЛЕР.

Кроме этого, в составе испанской делегации прибудут на матч премьер-министр Хосе Луис САПАТЕРО, министр образования и спорта Мерседес КАБРЕРА, посол Испании в Австрии Хуан Мануэль де БАРАНДИКА, а также оперный певец из этой страны Пласидо ДОМИНГО.

В немецкую делегацию вошли также министр экономики Михаэль ГЛОС, министр обороны Франц-Йозеф ЮНГ, министр иностранных дел Франц-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, министр внутренних дел Вольфганг ШОЙБЛЕ.

Из других высокопоставленных гостей, которые воочию увидят финал Евро-2008, стоит отметить принца Монако Альберта ВТОРОГО, эмира Катара шейха Хамада бин ХАЛИФА аль ТАНИ, президента Австрии Хайнца ФИШЕРА, премьер-министра Лихтенштейна Отмара ХАСЛЕРА, премьер-министра Словении Янеза ЯНШУ, главу Европарламента Ганса-Герта ПОТТЕРИНГА, премьер-министра Чехии Мирека ТОПОЛАНЕКА, президента Молдовы Владимира ВОРОНИНА.

Из спортивной элиты на матч Испания - Германия придут гонщик "Формулы-1" Михаэль ШУМАХЕР, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак РОГГЕ, а также футбольные легенды Франц БЕККЕНБАУЭР, Юрген КЛИНСМАНН, Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ. Естественно, что на этом поединке будут глава УЕФА Мишель ПЛАТИНИ и президент ФИФА Йозеф БЛАТТЕР.

Кроме того, в число почетных гостей вошли голливудский актер Гаррисон ФОРД и ямайский исполнитель в стиле регги ШЭГГИ.