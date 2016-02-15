Медведев хочет услышать от ЕС конкретную дату снятия санкций

Об этом российский премьер заявил в интервью телеканалу EuroNews, сообщается на сайте правительства РФ.

"Надо набраться мужества и сказать: знаете, ребята, всё, мы это завершаем вот с такого-то числа, просим и вас тоже ответные меры приостановить. Вот это будет правильный подход", - считает Медведев.

Глава российского правительства также подчеркнул, что Россия не будет первой отменять контрсанкции.

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"Не мы это придумали, не нам начинать отменять. Нас всё время пугали санкциями, эти санкции вводили в советский период многократно. Никогда ни к чему это не приводило, только деньги теряли. И сейчас будет то же самое", - заявил российский премьер.

Как отметил Медведев, торговый оборот России со странами Европейского Союза снизился с 450 до 217 миллиардов евро.

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