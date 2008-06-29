Американка продала место подружки на собственной свадьбе

Келли Грей, 23-летняя парикмахер из штата Вирджиния, продала на интернет-аукционе возможность стать подружкой невесты на ее свадьбе, которая запланирована на 19 апреля 2009 года. Сумма продажи достигла 5700 долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт аукциона eBay.

Сумма, которую Грей и ее жених получат от подружки невесты, позволит покрыть большую часть свадебных расходов. Несмотря на то, что средняя стоимость свадебного торжества в США составляет около 26 тысяч долларов, молодые планируют уложиться в семь тысяч, так как суммарный доход будущих супругов крайне невысок: 32 тысячи долларов в год. Они собираются сэкономить на музыкальном сопровождении, используя iPod вместо приглашенного диск-жокея, и самостоятельно испечь свадебный торт, уточняет сайт Life.

Необычный лот, придуманный девушкой, имел большой успех - поступило 59 заявок от желающих стать подружкой невесты на этой свадьбе. Победительница аукциона, похоже, специально зарегистрировалась на сайте - дата ее регистрации совпадает с последним днем торгов.

Условия участия подружки невесты в свадьбе Келли Грей налагают на победительницу аукциона дополнительные финансовые обязательства - за уплаченную сумму невеста предоставит ей лишь платье и туфли, а также питание на банкете на две персоны. Проезд, проживание и питание вне свадебного торжества щедрая подружка невесты должна будет оплатить сама.