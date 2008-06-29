В Ираке погиб первый азербайджанский солдат

Первые потери понес азербайджанский контингент в составе коалиционных сил в Ираке. Как передает Day.Az, родственники Рафаэля Агаева, проходившего службу в Ираке, сообщили о его гибели.

Обстоятельства смерти солдата остаются неизвестными. Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию о гибели военнослужащего, хотя сведения о фамилии погибшего оказались противоречивыми.

Всего в Ираке находятся 150 азербайджанских миротворцев. Они охраняют ГЭС в городе Аль-Надида.

Лента.ру