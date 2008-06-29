В Ираке погиб первый азербайджанский солдат
00:24, 29 июня 2008Мир
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Миротворцы охраняют ГЭС
Первые потери понес азербайджанский контингент в составе коалиционных сил в Ираке. Как передает Day.Az, родственники Рафаэля Агаева, проходившего службу в Ираке, сообщили о его гибели.
Обстоятельства смерти солдата остаются неизвестными. Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию о гибели военнослужащего, хотя сведения о фамилии погибшего оказались противоречивыми.
Всего в Ираке находятся 150 азербайджанских миротворцев. Они охраняют ГЭС в городе Аль-Надида.
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