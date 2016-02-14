Могерини: в сирийском конфликте наступает "момент истины"

Об этом аявила в интервью Би-би-си верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, мировые лидеры, участвующие в конференции по безопасности в Мюнхене, должны реализовать на практике соглашение о прекращении боевых действий в Сирии в течение недели и немедленном начале поставок гуманитарной помощи.

Читайте такжеСаудовская Аравия допускает силовое свержение АсадаФедерика Могерини подчеркнула, что Европа делает все возможное, чтобы этот план сработал, и в Женеве бы возобновились переговоры о поиске политического разрешения конфликта.

Ранее власти США предупредили, что международная сделка о паузе в боях в Сирии не сработает, если Россия не изменит своего подхода. Западные страны призвали Россию пересмотреть свою стратегию авианалетов в Сирии как связанную с массовой гибелью мирных граждан. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что этому "нет доказательств", и охарактеризовал нынешние отношения между странами НАТО и Москвой как начало новой холодной войны.

На вопрос Би-би-си о том, будет ли Европа участвовать в "плане Б" - наземной операции - Федерика Могерини ответила: "Европа вкладывает всю свою власть, все свои усилия, чтобы "план А" сработал. Мы выработали этот план около 48 часов назад. Мы должны сделать так, чтобы он заработал в течение следующих семи дней. Давайте сконцентрируем нашу энергию и труд на том, чтобы это сработало, что сложно. Очень сложно".

Повстанцы с большой долей скепсиса отнеслись к достигнутому в Мюнхене соглашению о прекращении боевых действий в Сирии. В интервью Би-би-си представители трех повстанческих групп вновь повторили свое требование об отстранении президента Башара Асада от власти.