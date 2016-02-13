Европа стоит перед своего рода "горячей, а не холодной войной" - президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет о том, что Европа стоит перед «своего рода горячей», а не «второй холодной войной».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так она в субботу в Мюнхене во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировала высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу «холодной войны».

Она подчеркнула, что проблемы в сфере безопасности для Европы поступают от «третьих стран», из-за пределов Европы.

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«Заметив предыдущего выступающего, особенно из России (Медведева), который сказал, что, возможно, мы стоим перед второй «холодной войной», я бы сказала, что, возможно, мы стоим перед своего рода горячей войной», - сказала она.

В подтверждение своих слов президент Литвы указала на демонстрацию Россией «открытой военной агрессии в Украине и открытую агрессию в Сирии». «Ничего холодного здесь нет, это уже очень-очень горячо», - подчеркнула Грибаускайте.

Она также высказалась за реформирование европейских институтов с целью более оперативной отработки реакции на существующие вызовы и принятия соответствующих решений.