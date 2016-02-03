Американские истребители оснастят лазерной системой самозащиты

Как пишет Flightglobal, речь идет о лазерах средней мощности с электрической накачкой, которые можно было устанавливать на уже существующие сверхзвуковые истребители F-35 Lightning II и F-22 Raptor, а также боевые самолеты, которые будут разработаны позже, сообщает N+1.

Разработка лазерной системы самозащиты, способной сбивать выпущенные противником зенитные ракеты и ракеты класса "воздух-воздух", будет вестись в рамках проекта SHiELD. Мощность лазеров будет составлять несколько десятков киловатт. Основное требование к будущей системе - возможность эффективно работать при полете на дозвуковой (до 0,75 числа Маха, или 926 км/ч), трансзвуковой (от 0,75 до 1,2 числа Маха) и сверхзвуковой (от 1,2 до пяти чисел Маха) скоростях.

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Лазерную систему планируется разместить в небольшом подвесном контейнере.

По плану Исследовательской лаборатории ВВС США, лабораторные испытания компонентов новой лазерной системы будут проведены до конца 2016 года, а масштабные испытания прототипа пройдут в 2021 году.

Первыми новые системы самозащиты получат истребители, а затем их начнут устанавливать на дозвуковые самолеты. Кроме того, командование сил специальных операций ВВС США намерено провести испытания прототипов системы на тяжелых самолетах огневой поддержки AC-130J Ghostrider до 2020 года.

В середине октября 2015 года стало известно, что американская компания Lockheed Martin адаптировала разрабатываемый ею прототип боевого лазера для стрельбы при полете на околозвуковых скоростях. Во время испытательных полетов авиационного боевого лазера исследователи выяснили, что сильные турбулентные потоки, возникающие на фюзеляже самолета на околозвуковых скоростях полета, нарушают фокусировку лазерного луча, если не направлен прямо по курсу полета. Это приводит к рассеиванию мощности.

Чтобы избегать расфокусировки компания встроила в систему наведения лазера комплекс деформируемых зеркал. В результате получилась система позволяющая самолету вести практически 360-градусный обстрел целей.