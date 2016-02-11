Bloomberg: Путин сотрудничает с давним врагом, чтобы сдерживать угрозу афганского терроризма

В статье Натали Обико Пирсон под названием "Путин сотрудничает с давним врагом, чтобы сдерживать угрозу афганского терроризма", опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что президент России Владимир Путин нуждается в деньгах и стремится отойти от многолетних отношений страны с Индией, которая покупает больше систем вооружения из США. При этом Путин обращается к старому противнику, который помог моджахедам изгнать советские войска из Афганистана в 1980 году.

"Россия все больше обеспокоена ситуацией с безопасностью в Афганистане и признает важную роль, которую Пакистан может сыграть в процессе примирения между талибами и афганским правительством", - сказал Майкл Кугельман, эксперт по Южной Азии в Международном центре Вудро Вилсона (Вашингтон).

Сближение происходит в решающий для Афганистана момент: США, Китай и Пакистан стремятся содействовать подписанию мирного договора между правительством и талибами, в то время, как коалиционные силы хотят отступить после 15 лет борьбы. В последний раз, когда закончилась война в Афганистане – вывод советских войск в 1989 году – там развернулась опосредованная борьба, которая создала пространство для процветания террористических группировок, в том числе аль-Каиды до нападений 11 сентября 2001 года.

"Важное сотрудничество"

В этом году российские наземные силы впервые проведут военные учения с Пакистаном в "горной местности", сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на слова главнокомандующего российской армии Олега Салюкова. Министерство обороны России не ответило на запросы, и его пресс-секретарь не ответил на звонки и текстовые сообщения. Отдел по связям с общественностью армии Пакистана также не ответил на просьбы о комментариях.

"Пакистан является одной из ключевых стран в сфере борьбы с терроризмом", - сказал репортерам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, на прошлой неделе. "Для России очень важно сотрудничество с Пакистаном в этой сфере».

Афганское правительство ценит поддержку России в мирном процессе и приветствует ее поддержку в военных и оборонных усилиях, сказал в интервью премьер-министр Абдулла Абдулла, второй по влиянию политик Афганистана.

Начало торговли

"Мы ожидаем, что страны отложат в сторону свои обиды ради борьбы с самой важной проблемой, с которой мы столкнулись", - сказал Абдулла. "Россия проявляет интерес из-за террористических группировок из Чечни и республик Центральной Азии, которые ведут борьбу на стороне движения Талибан".

Сотрудничество России с Пакистаном по-прежнему находится на стадии зарождения. Двусторонняя торговля между двумя странами в 2014 году составляла ничтожных $472 млн, страны не входили в список 20 главных торговых партнеров друг для друга. Россия и Советский Союз поставляли Пакистану только 3% оружия с 1950 года, согласно данным, собранным Международным научно-исследовательским институтом по исследованию проблем мира в Стокгольме. За этот же от период США и Китай совместно поставили стране почти две трети оружия.

Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году, чтобы поддержать марксистское правительство, которое сражалось против мусульманских боевиков. Так начался жестокий конфликт, который столкнул более 100 000 советских оккупационных войск с повстанцами, которых поддерживали США, Пакистана и другие.

Глобальная угроза терроризма размывает эти старые линии раздела. В прошлом году Россия, традиционно крупнейший поставщик вооружения для Индии, подписала военный пакт со своим заклятым врагом Пакистаном. Теперь страны более тесно сотрудничают в области борьбы с терроризмом, а также договорились о продаже четырех вертолетов огневой поддержки Ми-35.

Вертолеты, трубопровод

Пакистан может купить примерно 20 вертолетов Ми-35, а также российские ракетные системы класса "земля-воздух", сказал Джон Греватт, аналитик оборонной промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона в IHS Jane’s.

"Россия всегда очень открыта к гибким условиям оплаты", таким как льготные кредиты и выплаты товарами, сказал Греватт. "Пакистану это было бы выгодно".

Россия также расширяет экономическое сотрудничество с Пакистаном.

Государственная компания РОСТЭК в октябре согласилась построить и потенциально управлять трубопроводом на 1100 км из Карачи в Лахор, который мог бы поставлять 12,4 млрд кубометров газа в год - около 30% потребления Пакистана. Проект стоимостью $2,5 млрд, как ожидается, будет завершен к 2017 году. Строительство начнется в июле, сообщило агентство ТАСС 28 января, со ссылкой на министра нефти Пакистана Шахида Хакана Аббаси.

Место проведения военных учений очень символично. Более ста тысяч пакистанских солдат задействованы в операциях по борьбе с повстанцами в долине Сват и на территории племен, граничащей с Афганистаном, сказал Ариф Рафик, президент Vizier Consulting, LLC, которая обеспечивает политический анализ рисков на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

"Борьба с восстанием движения Талибан стала главной проблемой для пакистанской армии, и она стремится улучшить свои навыки в борьбе против повстанцев", - сказал Рафик. "Москва боролась с восстаниями в такой местности в течение многих десятилетий, с переменным успехом. Нам есть, чему у нее поучиться".