Составлен рейтинг самых непопулярных стран среди туристов

Общая площадь острова составляет 26 кв км. Здесь нет армии, а уровень преступности очень низок, передает Lenta.ru со ссылкой на издание The Telegraph, которое и составило рейтинг. Как отмечает издание, об этом острове мало кто слышал до 2015 года, когда его с официальным визитом посетили герцог и герцогиня Кембриджские.

На второй строчке оказалась Кирибати, расположенная в Микронезии и Полинезии. Государство состоит из 33 маленьких атоллов. Ежегодно ради рыбалки, дайвинга или пляжного отдыха сюда приезжают 5 тыс. туристов.

Тройку замыкает Сан-Томе и Принсипи, находящееся на западном побережье Центральной Африки (8 тыс. туристов). В государство входят два острова вулканического происхождения и шесть мелких островов. Путешественники отмечают, что сюда стоит ехать, чтобы понаблюдать за горбатыми китами и дельфинами в июле-октябре.

Читайте такжеНазвана лучшая страна для путешествий в одиночку

В Европе путешественники реже всего посещают княжество Лихтенштейн (61 тыс. туристов). Издание советует ехать сюда, чтобы заняться пешим туризмом, покататься на горном велосипеде или посетить замок Вадуц XII века.

Ранее в феврале сервис Trivago назвал самые дешевые города Европы. Первое место среди бюджетных столиц досталось Софии (Болгария). Самым дешевым курортным городом оказалась Варна (Болгария).