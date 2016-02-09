При разгоне уличных торговцев в Гонконге произошли жесткие столкновения с полицией (видео)

В Гонконге при попытке убрать с площади нелегальные торговые точки с едой, установленные к празднованию Нового года по лунному календарю, начались массовые столкновения с полицией, сообщает Reuters.

Протестующие бросали в полицию тротуарную плитку, поджигали мусорные баки. На видео также видно, как участники столкновений бьют палками полицейских, которые лежали на земле.

В результате столкновений ранения получили около 90 полицейских, 54 протестующих были арестованы.

Для разгона толпы были сделаны два предупредительных выстрела, применен слезоточивый газ и другие спецсредства.

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Власти Гонконга осудили насилие и пообещали провести расследование инцидента.

Отмечается, что это наиболее жесткие столкновения с осени 2014 года, когда сотни протестующих в рамках акции Occupy Central вышли на улицы против центральной власти Пекина, требуя демократизации выборов в регионе.