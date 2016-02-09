Der Spiegel: "Мы злы на весь мир!"

Об этом сообщает Хаснаим Казим в статье "Мы злы на весь мир!", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Позади несколько детей бегали в грязи, когда вдруг мимо них на грузовике пронеслась мировая политика.

Это фургоны с метровыми бетонными блоками. Они едут по деревне Акинджи, которая находится непосредственно на границе с Сирией. Там заканчивается Турция. За домами в деревне проходит колючая проволока, за ней – примерно трехметровая канава. На мягкой земле видны следы, в заборе – лазейки. Граница дырявая.

Грузовики сворачивают на грунтовую дорогу. Солдат открывает ворота, и они проезжают за колючую проволоку. Примерно в ста метрах ожидает кран. Постепенно, бетонные блоки выкладывают вплотную друг на друга. Белая бетонная стена разрезает оливковые рощи. Турция закрывает границу с Сирией. Правительство в Анкаре уже давно планировало это сделать, но сейчас, они, похоже, очень спешат, поскольку тысячи сирийцев снова направились в Турцию, спасаясь от бомб, голода и холода.

На другой стороне границы, в нескольких километрах от Акинджи, ожидают более 40 000 человек. Некоторые даже говорят об увеличении их количества до 100 000 беженцев. Они спасаются от российских истребителей, которые существенно усилили свои бомбардировки в Алеппо и в регионе к северу вплоть до границы. Алеппо, второй по величине город после столицы Дамаска, сейчас в руинах.

"От ударов пострадали жилые кварталы, школы, больницы, всё", - говорит Абдулразак, торговец оливками из Алеппо, который сейчас находится на границе в ожидании перехода в Турцию. "Ранее прилетали сирийские вертолеты с бочковыми бомбами, а теперь российские самолеты – со своими бомбами", - говорит он по телефону. И в результате войска правителя Сирии Башара аль-Асада вместе с иракскими и ливанскими бойцами могут вернуть районы, захваченные повстанцами. "Это было бы невозможно без помощи России", - говорит он.

Что движет Россией? "Они хотят укрепить позиции Асада", - говорит Муханад, молодой инженер из Алеппо, которому удалось бежать в Турцию несколько недель назад. Теперь он ждет жену и сына. Они находятся на другой стороне в лагере для беженцев, который построила Турция в надежде на возможность поставлять туда снабжение и удерживать людей.

В 2011 году Алеппо был символом восстания против Асада. Теперь город окружен правительственными войсками и бойцами "Исламского государства" (ИГ). "Все мои друзья, с которыми я созваниваюсь, боятся, что правительство может заморить их голодом, заблокировав все маршруты поставок на несколько недель", - говорит Муханад. На помощь больше никто не надеется, единственный выход – бежать. "Оппозиция должна была нам помочь, Запад делал на нее ставку, но ее там больше нет".

"Двуличие" Запада

Многие сирийцы не слишком хорошо отзываются о Западе. "Мы слышим, что, с одной стороны, европейцы требуют от Турции открыть границы и пустить нас в страну", - говорит студент Хади по телефону из сирийского пограничного городка Аса. "Но, с другой стороны, зачем они требуют, чтобы Турция закрыла границы на западе?" Это "двуличие", говорит он, и это мнение разделяют многие, кто читает или слушает новости. "Мы злы на весь мир", - сказал Хади. "На Россию, на Европу, но больше всего – на саму Сирию".

Теперь тысячи беженцев смотрят на бетонные блоки. Это памятник краху международного сообщества, которое спустя пять лет после вспышки насилия в Сирии не смогло принести мир стране. Наоборот, игнорируя или неосторожно преследуя свои интересы, мировое сообщество усугубило ситуацию настолько, что миллионам людей пришлось бежать.

Правительство подчеркивает, что готово пустить этих людей в страну. Но прием должен проходить под контролем, а не через лазейки в заборах, как в Акинджи. Сейчас в Турции проживает примерно два с половиной миллиона зарегистрированных беженцев из Сирии, вместе с незарегистрированными, их, вероятно, около трех миллионов. В пограничном городе Килис до начала войны жили примерно 90 000 человек. Теперь из-за беженцев количество жителей удвоилось.

Если вы попросите жителей описать ситуацию в своем городе, они назовут ее "крайне сложной". Недостаточно рабочих мест, жилья, ощутимо повысилась арендная плата. Но, учитывая масштабы притока беженцев, все относительно спокойно, без насилия, говорят они.

Многие считают строительство стены правильным решением, потому что в Турции возросло количество терактов, организаторы которых прибыли из Сирии. Район между границей и Газиантепом, который находится в 50 км к северу от г. Килис, считается убежищем бойцов ИГ. "У нас очень убедительные доказательства деятельности ИГ", - сказал один западный эксперт по вопросам безопасности. "Мы узнали это от разведчиков ИГ, которые ищут потенциальных заложников и цели для ударов". Поэтому, МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в этот регион.

Все больше грузовиков с бетонными блоками поворачивают в направлении Акинджи, но некоторые едут в сторону пограничного перехода. Они загружены гуманитарной помощью, продуктами питания, водой, палатками и цементом. Ворота в Килисе открываются, и фургоны исчезают в Сирии. В обратном направлении могут ехать только машины скорой помощи с тяжелоранеными пациентами. Каждые несколько минут, кто-то открывает ворота, и турецкая скорая помощь с мигалкой везет из Сирии раненого в государственную больницу Килиса.

Из Акинджи слышны выстрелы, иногда даже взрывы. Бои по другую сторону продолжаются. Эти звуки стена не удержит.