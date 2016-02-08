Süddeutsche Zeitung: Самая тяжелая битва пятилетней войны

Как пишет Пауль-Антон Крюгер в статье "Самая тяжелая битва пятилетней войны", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung, ССА и другие повстанцы борются за выживание, за то, чтобы Алеппо, миллионный город, экономический и промышленный центр Сирии, не был окружен войсками режима президента Башара аль-Асада.

Мирные переговоры в Женеве еще не начались, а ВВС России уже осуществляют сотни ударов. И снова они приходятся не на террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ), которая расположена к востоку от Алеппо. Они направлены на деревни на единственном оставшемся маршруте снабжения вблизи турецкой границы. Это жизненно важный путь для захваченных повстанцами районов города и единственная возможность получать гуманитарную помощь. В среду он был отрезан.

Правительственные силы, поддерживаемые ливанскими шиитскими боевиками Хезболлы, офицерами Иранской революционной гвардии и шиитскими наемниками из Ирака и Афганистана, захватили полдюжины деревень. В Майере, деревне с примерно 4500 жителей, боевики Хезболлы водрузили свой флаг на минарете суннитской мечети. Здесь люди бегут, но в Нубле и Захре войска режима встречали с радостью. Повстанцы держали в осаде обе шиитские деревни в течение трех лет; режим снабжал их с воздуха.

Символизм победы режима в Алеппо будет сложно переоценить

В выходные и без того тяжелые бои стали еще более ожесточенными, десятки тысяч людей бежали. Войска режима пытаются окружить Алеппо, в подконтрольных повстанцам районах по-прежнему живут 350 000 человек. Власть захватила существенные территории, но неясно, надолго ли. Это может стать решающим боем – за Алеппо и в этой войне. Хомс, разрушенный войсками Асада, сдался правительству после нескольких лет осады. Теперь Алеппо – самый важный город, и повстанцы по-прежнему контролируют его часть. Если они потеряют Алеппо, это станет стратегической победой для режима, символизм которой невозможно переоценить.

Впервые более чем за год при поддержке российской авиации режим переходит в наступление на других фронтах: в провинции Латакия, сердце алавитов, ему удалось отбросить повстанцев, и теперь войска режима продвигаются к соседней провинции Идлиб. Повстанцы захватили ее весной 2015 года во время скоординированного наступления, в котором частично участвовал фронт ан-Нусра, сирийский филиал террористической сети Аль-Каида.

На юге, правительственные силы захватили Атаман, стратегически важный населенный пункт недалеко от города Дераа. На западе они держат в осаде подконтрольный повстанцам район к северу от Хомса и пытаются провести артиллерийскую подготовку перед штурмом. Силы режима блокируют дороги в Хама и, таким образом, прямой коридор из Дамаска в Алеппо. Бомбардировкам подвергаются националистические и умеренные повстанцы, но там нет и следа "Исламского государства".

"Тягаться с этой птицей в небе Сирии искренне не советуем"

Ситуация вокруг Алеппо очень опасна, потому что может привести к более широкому конфликту: в тылу сирийских солдат наступают отряды народной самообороны (ОНС) курдов из кантона Африн на востоке. Они вошли по крайней мере в три деревни, население которых составляют курды. Для повстанцев это еще одно доказательство того, что курды выступают заодно с Асадом; Москва настаивает на том, чтобы курды участвовали в мирных переговорах.

Что еще более важно: Турция рассматривает Отряды народной самообороны как ответвление запрещенной террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК), против которой она ведет войну в своей стране. Анкара хочет любой ценой предотвратить появление на границе независимого курдского государства. Маловероятно, что Турция смирится с тем, что во время правительственного наступления курды навели мосты между изолированным Африном и Кобани. Именно в этом районе осенью Анкара хотела создать защитную зону для беженцев и вытеснить ИГ. Когда курдские подразделения в последний раз пересекли Евфрат из Кобани на запад и проникли на территорию под контролем ИГ, турецкие ВВС начали атаки против них.

Но после того, как в конце ноября Турция сбила российский истребитель-бомбардировщик Су-24, потому что он на короткое время проник в воздушное пространство Турции, россияне ждут возможности отомстить. Они разместили в Сирии современные системы ПВО С-400 и истребители Су-35. "Тягаться с этой птицей в небе Сирии искренне не советуем", - написал вице-премьер Дмитрий Рогозин в Facebook.

Кто вторгнется в Сирию, "вернется домой в деревянном гробу"

Турция тем временем сосредоточила силы на границе; президент Тайип Эрдоган обвинил Россию в новых нарушениях воздушного пространства. Спикер министерства обороны, генерал Игорь Конашенков, обвинил турок в том, что они планируют вторжение. Спекуляции на тему интервенции разжег представитель вооруженных сил Саудовской Аравии Ахмед аль-Асири. Эр-Рияд готов предоставить наземные войска, если коалиция под управлением США решится вступить в бой против джихадистов в Сирии. Россия продемонстрировала, как превратить борьбу против ИГ в предлог для вмешательства. Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем заранее предупредил: кто вторгнется в Сирию, "вернется домой в деревянном гробу".

Соединенные Штаты ведут себя скрытно. Командиры повстанцев критикуют США за сокращение военной помощи. Госсекретарь Джон Керри сказал, что все скоро узнают, готова ли Россия к прекращению огня, он имел в виду встречу министров иностранных дел в Мюнхене в четверг. Значит, до тех пор никакие жалобы не смогут прекратить бомбардировки. Тем не менее, Керри не сообщил, что он и президент США Барак Обама готовы предпринять, если они придут к выводу, что президент России Владимир Путин на самом деле не стремится к перемирию.