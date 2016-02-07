В Праге приют для беженцев забросали "коктейлями Молотова"

В Праге около 20 неизвестных ворвались в центр помощи беженцам и и бросили бутылки с зажигательной смесью, сообщает 112.ua.

Отмечается, что один человек ранен в результате нападения.

Пока неясно кто стоял за нападениями, полиция ведет расследование.

Нападение произошло 6 февраля, через несколько часов после того, как тысячи людей провели акцию протеста в столице Чехии против мусульман и иммиграции.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля в столице Чехии противники иммиграции и их оппоненты забрасывали друг друга пустыми бутылками и фейерверками, полиции пришлось разводить два лагеря протестующих - около 1500 сторонников и 400 противников Pegida.

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Исламофобы выступили с лозунгом "Нет иммиграции - стоп меркелизации". "Ислам - это не религия, это - фашистская идеология", - заявил корреспонденту агентства dpa один из сторонников Pegida, тогда как его оппонент сказал: "Мы хотим бороться с ростом ксенофобии в чешском обществе".