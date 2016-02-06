Столкновение двух самолетов над океаном возле Лос-Анджелеса: СМИ узнали, кто находился на борту
14:12, 06 февраля 2016Мир
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В двух легкомоторных самолетах, столкнувшихся в небе возле Лос-Анджелеса, находились три пожилых человека.
REUTERS
Власти обнаружили журнал, согласно учетной записи которого на борту одного из самолетов находились двое мужчин в возрасте 61 и 81 годов, передает РБК со ссылкой на CNN.
По предварительным данным, другой лайнер пилотировала 72-летняя женщина. Она должна была прибыть в аэропорт Торранс однако ее самолет так и не появился.
Спасательные службы обнаружили несколько обломков, тела не были найдены. Кроме того, из-за темноты спасатели прервали поиски.
Читайте такжеСамолет Трампа совершил экстренную посадкуРанее сегодня УНИАН сообщал, что два небольших самолета столкнулись над Тихим океаном возле Лос-Анджелеса и упали в воду. В ходе поисковых работ были найдены несколько обломков и бортовой номер одного
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