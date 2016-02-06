Столкновение двух самолетов над океаном возле Лос-Анджелеса: СМИ узнали, кто находился на борту

Власти обнаружили журнал, согласно учетной записи которого на борту одного из самолетов находились двое мужчин в возрасте 61 и 81 годов, передает РБК со ссылкой на CNN.

По предварительным данным, другой лайнер пилотировала 72-летняя женщина. Она должна была прибыть в аэропорт Торранс однако ее самолет так и не появился.

Спасательные службы обнаружили несколько обломков, тела не были найдены. Кроме того, из-за темноты спасатели прервали поиски.

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