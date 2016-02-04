НАТО потерпит поражение, если РФ завтра начнет войну в Балтике – западные военные аналитики (инфографика)

15:01, 04 февраля 2016
Мир
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Если российские войска вторгнутся в Прибалтику завтра, огневое и численное превосходство сил НАТО будет нивелировано в срок до трех дней.

rand.org

Это ключевой вывод военных игр, проведенных аналитическим центром RAND Corporation при участии американских военных офицеров и гражданских чиновников, пишет Европейская правда.

"Выводы военных игр однозначны: в настоящее время НАТО не может успешно защищать территорию наиболее уязвимых стран-членов Альянса", - говорится в докладе.

В серии военных игр, проведенных в период лета-2014 и весны-2015, RAND Corp моделировала форму и вероятный результат российского вторжения в Прибалтику в ближайшей перспективе.

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На нескольких играх с привлечением широкого круга экспертных участников было определено, что достичь окрестностей столиц Эстонии или Латвии российские войска смогут максимум за 60 часов.

rand.org

Эксперты подсчитали, что Россия может собрать 22 батальона в Западном военном округе, который примыкает к Балтийским странам. Этих сил более чем достаточно, чтобы преодолеть любую оборону прибалтийских армий.

rand.org

"Столь быстрое поражение оставит НАТО с ограниченным числом вариантов, и все они плохие: кровавое контрнаступление, что таит в себе риск обострения; нагнетание ситуации, чтобы предотвратить поражение, как это делалось во время "холодной войны"; или уступить по крайней мере временным поражением, с неопределенными, но предсказуемо катастрофическими последствиями для Альянса и, кстати, для народа Балтии", - говорится в докладе.

НАТО имеет 12 батальонов в странах Балтии, однако семь из них являются чрезвычайно легкими, в них отсутствует тактическая мобильность, и они плохо оснащены для борьбы против бронированного противника. Кроме того, НАТО не имеет в регионе ни одного основного боевого танка.

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Между тем, все российские части имеют моторизованные, механизированные или танковые подразделения. Даже их восемь десантных батальонов оснащены легкой бронетехникой, в отличие от их американских коллег.

Во-вторых, Россия обладает преимуществом в тактической и оперативной огневой поддержке. Российский боевой порядок включает в себя десять артиллерийских батальонов (три оснащены ствольной артиллерией и семь несколькими ракетными установками).

НАТО не имеет самостоятельных огневых подразделений вообще, и несколько подразделений, которые будут участвовать в борьбе, слабо обеспечены военной артиллерией.

В-третьих, легкие подразделения НАТО не имеют быстрой маневренности и это означает, что они будут окружены, если российские военные к этому будут стремиться. По большому счету, пехота НАТО не смогла бы успешно отступить и была бы уничтожена на месте.

Наконец, авиация НАТО могла нанести существенные потери наступающим российским войскам, однако без должной поддержки сухопутных войск замедлить наступление будет почти невозможно.

Авіація РФ, розміщена поблизу кордонів країн Балтії / rand.org

В то же время эксперты подчеркивают, что избежание такой катастрофической неудачи не требует титанических усилий от НАТО.

Для недопущения быстрого захвата Прибалтики будет достаточно около семи бригад, в том числе трех танковых, которые будут поддерживаться авиацией.

Ежегодные затраты на такую политику сдерживания составили бы около $2,7 млрд. Эксперты отмечают, что это большая сумма, но она значительно меньше в сравнении с потенциальными затратами, на которые придется пойти НАТО в случае провальной тактики по защите своих наиболее уязвимых стран.

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