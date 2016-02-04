НАТО потерпит поражение, если РФ завтра начнет войну в Балтике – западные военные аналитики (инфографика)

Это ключевой вывод военных игр, проведенных аналитическим центром RAND Corporation при участии американских военных офицеров и гражданских чиновников, пишет Европейская правда.

"Выводы военных игр однозначны: в настоящее время НАТО не может успешно защищать территорию наиболее уязвимых стран-членов Альянса", - говорится в докладе.

В серии военных игр, проведенных в период лета-2014 и весны-2015, RAND Corp моделировала форму и вероятный результат российского вторжения в Прибалтику в ближайшей перспективе.

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На нескольких играх с привлечением широкого круга экспертных участников было определено, что достичь окрестностей столиц Эстонии или Латвии российские войска смогут максимум за 60 часов.

Эксперты подсчитали, что Россия может собрать 22 батальона в Западном военном округе, который примыкает к Балтийским странам. Этих сил более чем достаточно, чтобы преодолеть любую оборону прибалтийских армий.

"Столь быстрое поражение оставит НАТО с ограниченным числом вариантов, и все они плохие: кровавое контрнаступление, что таит в себе риск обострения; нагнетание ситуации, чтобы предотвратить поражение, как это делалось во время "холодной войны"; или уступить по крайней мере временным поражением, с неопределенными, но предсказуемо катастрофическими последствиями для Альянса и, кстати, для народа Балтии", - говорится в докладе.

НАТО имеет 12 батальонов в странах Балтии, однако семь из них являются чрезвычайно легкими, в них отсутствует тактическая мобильность, и они плохо оснащены для борьбы против бронированного противника. Кроме того, НАТО не имеет в регионе ни одного основного боевого танка.

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Между тем, все российские части имеют моторизованные, механизированные или танковые подразделения. Даже их восемь десантных батальонов оснащены легкой бронетехникой, в отличие от их американских коллег.

Во-вторых, Россия обладает преимуществом в тактической и оперативной огневой поддержке. Российский боевой порядок включает в себя десять артиллерийских батальонов (три оснащены ствольной артиллерией и семь несколькими ракетными установками).

НАТО не имеет самостоятельных огневых подразделений вообще, и несколько подразделений, которые будут участвовать в борьбе, слабо обеспечены военной артиллерией.

В-третьих, легкие подразделения НАТО не имеют быстрой маневренности и это означает, что они будут окружены, если российские военные к этому будут стремиться. По большому счету, пехота НАТО не смогла бы успешно отступить и была бы уничтожена на месте.

Наконец, авиация НАТО могла нанести существенные потери наступающим российским войскам, однако без должной поддержки сухопутных войск замедлить наступление будет почти невозможно.

В то же время эксперты подчеркивают, что избежание такой катастрофической неудачи не требует титанических усилий от НАТО.

Для недопущения быстрого захвата Прибалтики будет достаточно около семи бригад, в том числе трех танковых, которые будут поддерживаться авиацией.

Ежегодные затраты на такую политику сдерживания составили бы около $2,7 млрд. Эксперты отмечают, что это большая сумма, но она значительно меньше в сравнении с потенциальными затратами, на которые придется пойти НАТО в случае провальной тактики по защите своих наиболее уязвимых стран.