На юге Турции произошли два взрыва, есть жертвы

В городе Адана на юге Турции произошли два взрыва с интервалом в 10 минут, сообщает информационное агентство CNN-Turk.

По данным, располагаемым журналистами CNN-Turk, в результате взрывов погибли 10 человек.

Согласно информации правительственного турецкого информагентства Anatolia, первый взрыв произошел у банкомата в бюро банка Oyakbank. В результате двое служащих банка получили ранения.

Вторая бомба была заложена в 30 метрах от первой около киоска-закусочной. При взрыве пострадали два полицейских, сообщает Anatolia.

Турецкая полиция подтвердила факт взрывов, но отказалась от дальнейших комментариев. Начато расследование.

Напомним, что на прошлой неделе в одном из бюро банка Oyakbank уже была взорвана бомба. При этом пострадали четыре человека, сообщает Lenta.ru.