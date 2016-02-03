Суд Австралии одобрил политику содержания беженцев в лагерях
Верховный суд Австралии поддержал политику правительства о содержании прибывающих в страну нелегальных мигрантов в специальных лагерях на соседних островных государствах.
Таким образом, суд отклонил ходатайство адвокатов одного из беженцев, который заявлял, что такие меры противоречат конституции.
Решение суда дает властям право депортировать более 250 человек, в том числе 37 детей, в лагерь для беженцев в Науру, передает Русская служба ВВС.
Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что это меры необходимы для того, чтобы предотвратить торговлю людьми и защитить границы страны.
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Мигранты, пытающиеся попасть в Австралию на лодках, доставляются в центры для беженцев в Науру или в Папуа - Новой Гвинее.
Правозащитники и ООН заявляют, что мигранты содержатся в тяжелых условиях и что в миграционных центрах часто происходят вспышки насилия.
В начале прошлого года около 500 претендентов на статус беженца начали голодовку в знак протеста против условий содержания в Папуа - Новой Гвинее.