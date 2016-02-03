Суд Австралии одобрил политику содержания беженцев в лагерях

Таким образом, суд отклонил ходатайство адвокатов одного из беженцев, который заявлял, что такие меры противоречат конституции.

Решение суда дает властям право депортировать более 250 человек, в том числе 37 детей, в лагерь для беженцев в Науру, передает Русская служба ВВС.

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что это меры необходимы для того, чтобы предотвратить торговлю людьми и защитить границы страны.

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Мигранты, пытающиеся попасть в Австралию на лодках, доставляются в центры для беженцев в Науру или в Папуа - Новой Гвинее.

Правозащитники и ООН заявляют, что мигранты содержатся в тяжелых условиях и что в миграционных центрах часто происходят вспышки насилия.

В начале прошлого года около 500 претендентов на статус беженца начали голодовку в знак протеста против условий содержания в Папуа - Новой Гвинее.