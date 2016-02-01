ВОЗ призвала запретить детям смотреть фильмы с курящими героями

Представители ВОЗ выразили опасения в связи с тем, что табачные компании все чаще обращаются к киноиндустрии, чтобы продвигать свою продукцию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

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В своем заявлении организация подчеркивает, что кино осталось последней эффективной рекламной площадкой для сигаретных фабрик, так как правительства большинства стран уже приняли меры против популяризации курения.

По данным ВОЗ, в 2014 году около 44% голливудских фильмов демонстрировали людей с сигаретами, 36% картин были доступны для юной аудитории.

Согласно исследованиям, проведенным организацией в 2014 году, в США 37% подростков приобщились к табаку, увидев в кино курящих героев. По оценкам экспертов, маркировка фильмов позволит сократить число курильщиков среди молодежи на 20%.

Как добавляет издание, некоторые деятели кино раскритиковали предложение ВОЗ. К примеру, британский сценарист и писатель Саймон Кларк считает, что курение в кадре нельзя показывать лишь детям до 13 лет. «С детскими лентами все понятно, это нормально. Но картины для людей постарше должны отражать реальную жизнь, а не какой-то продезинфицированный, искусственно очищенный от сигарет мир», - отметил он.

Впервые ВОЗ предложила оградить детей от фильмов со сценами курения в 2009 году, однако ни одна страна в мире не приняла на местном уровне такое решение.