Экипаж разбившегося в Конго Ан-28 – граждане Украины

Трое членов экипажа самолета Ан-28, потерпевшего в четверг крушение в Демократической Республике Конго (ДРК, бывший Заир), - граждане Украины.

Об этом сообщает NEWSru, ссылаясь на представителя службы аэропорта города Букаву (провинция Южная Киву) Джорджа МАТУТУ.

Авиакатастрофа произошла в 50 километрах к северу от Букаву. При заходе на посадку самолет в неблагоприятных погодных условиях врезался в горный массив. Самолет принадлежал частной авиакомпании "Эр Трасет". Он совершал рейс из города Лугушвы.

По данным представителей миротворческой миссии ООН в ДРК, в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту - трое членов экипажа и 14 пассажиров.