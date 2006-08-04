Экипаж разбившегося в Конго Ан-28 – граждане Украины
15:36, 04 августа 2006Мир
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Об этом сообщил представитель местного аэропорта
Трое членов экипажа самолета Ан-28, потерпевшего в четверг крушение в Демократической Республике Конго (ДРК, бывший Заир), - граждане Украины.
Об этом сообщает NEWSru, ссылаясь на представителя службы аэропорта города Букаву (провинция Южная Киву) Джорджа МАТУТУ.
Авиакатастрофа произошла в 50 километрах к северу от Букаву. При заходе на посадку самолет в неблагоприятных погодных условиях врезался в горный массив. Самолет принадлежал частной авиакомпании "Эр Трасет". Он совершал рейс из города Лугушвы.
По данным представителей миротворческой миссии ООН в ДРК, в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту - трое членов экипажа и 14 пассажиров.
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