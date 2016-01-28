Представитель ООН: переговоры по Сирии в Женеве начнутся по плану

Об этом сообщила Хауля Маттар, пресс-секретарь спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, передает dw.com.

"Мы слышали из СМИ, что они перенесены, однако это не так", - заявила Маттар. Какие-либо подробности начинающихся переговоров она не раскрыла. За несколько дней до этого были разосланы приглашения участникам встречи в Женеве, однако, кто из представителей сирийской оппозиции будет участвовать в ней, не сообщается.

Сопредседатель одного из самых крупных объединений оппозиции Сирийского демократического совета (СДС) Хайсам Мана заявил 28 января, что слишком много вопросов повестки дня остаются открытыми, поэтому начало переговоров может быть перенесено.

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Другой оппозиционер Риад Хиджаб заявил, что на встрече в Женеве оппонентов правящего режима будет представлять лишь делегация Высшего комитета по переговорам. Этот орган был создан в декабре. В его состав, в частности, входят представители Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) и Национального координационного комитета (НКК). В качестве условия своего присутствия на переговорах комитет назвал прекращение бомбардировок позиций оппозиционных сил и снятие осады городов.

В то же время арабский телеканал "Аль-Арабия" сообщил из Эр-Рияда со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции, что решение об их участии в женевских переговорах еще не принято, так как они ждут от ООН дополнительных разъяснений по поводу этих переговоров. В пятницу в Женеве не будет ни одного противника правящего в Дамаске режима, цитирует телеканал слова одного из представителей оппозиции.

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Между тем министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с Хиджабом призвал сирийскую оппозицию к участию в переговорах в Женеве, пообещав содействие в реализации выдвинутых ею требований.