Лукашенко: хочу, чтоб Медведев увидел, где была подведена черта под СССР

Переговоры российского и белорусского президентов будут продолжены, сообщил Александр Лукашенко.

"Мы еще продолжим переговоры. Я хочу, чтоб Дмитрий Медведев посмотрел на то место, где была подведена черта под СССР, - сказал белорусский лидер. Мы должны побыть на той святой земле, хотя, по моему мнению, она была осквернена, и походив там, мы, может быть, придумаем что-нибудь хорошее для наших граждан".

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще на хуторе Вискули тогдашние лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали документы, положившие конец существованию Советского Союза и зафиксировавшие создание Содружества независимых государств (СНГ).

"Когда мы ходили с Дмитрием Медведев по Брестской крепости, то в его глазах я видел, что он думает. Он думал: какие молодцы белорусы, что сохранили этот памятник, - сказал Лукашенко. - Не без помощи россиян мы восстановили эту святыню, и Дмитрий Медведев отметил, что здесь, в Брестской крепости, сделано все по-человечески. Так должно быть, чтобы люди не забывали о подвиге своего народа".

"Пока живы символы такие как Брестская крепость, мы всегда будем вместе и непобедимы", - подчеркнул Лукашенко.