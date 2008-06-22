Грузовик упал в пропасть в Боливии: по меньшей мере 20 человек погибли

Не менее 20 человек погибли при падении в пропасть грузовика с людьми в центральном районе Боливии, сообщает в воскресенье сайт местной газеты «Opinion».

Авария произошла накануне на 96-м км дороги между городом Кочабамба и столицей страны Ла-Пас.

"Грузовик, везший торговцев овощами и зеленью на воскресный рынок города Уачака, упал в пропасть 120 метров глубиной. По меньшей мере, 20 человек погибли, в основном, женщины и дети", - сказал изданию представитель дорожной полиции полковник Мануэль СААВЕДРА.

По мнению работающих на месте трагедии экспертов, причиной аварии была неисправность тормозов.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

2 июня в Боливии при падении автобуса в пропасть погибло 17 человек. 8 июня правительство страны, обеспокоенное высокой смертностью на дорогах, объявило о принятии специальной программы, призванной сократить число аварий.

Согласно данным Панамериканской организации здравоохранения, в прошлом году в Боливии в автоавариях погибло более 1000 человек, почти 13,5 тысячи получили ранения.

В Латинской Америке и Карибском регионе на дорогах ежегодно гибнут 130 тысяч человек.