Германия увеличит свой контингент в Афганистане

Германия намерена увеличить свой военный контингент в Афганистане на тысячу человек.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на министра обороны Германии Франца Йозефа ЮНГА, отмечает «Газета.ру».

Планы Германии связаны с необходимостью усилить помощь в восстановлении гражданских построек Афганистана. При этом страна, чьи военные дислоцированы в Кабуле и на севере страны, испытывает давление со стороны стран НАТО, требующих, чтобы военное присутствие страны распространилось и на юг Афганистана, где проходят особенно ожесточенные бои с талибами.

На данный момент в Афганистане размещены 3,5 тысячи немецких солдат.