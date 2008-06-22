Обама лидирует в президентской гонке в США

Демократ Барак ОБАМА закрепляет лидерство в борьбе за пост Президента США с республиканцем Джоном МАККЕЙНОМ.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного журналом Newsweek, сообщает NEWSru.com.

За сенатора из Иллинойса Б.ОБАМУ сейчас готовы голосовать 51% американцев, 71-летнего Дж.МАККЕЙНА, который представляет в Сенате штат Аризона, поддерживают 36% жителей США.

В мае этого года и за Б.ОБАМУ, и за Дж.МАККЕЙНА, по подсчетам издания, были готовы голосовать одинаковое число избирателей - по 46%. Однако Б.ОБАМА значительно расширил базу своих сторонников за счет вытеснения из предвыборной гонки сенатора Хиллари КЛИНТОН.

Примечательно, что лишь 14% респондентов удовлетворены тем направлением, в котором движутся США.

Б.ОБАМУ 51% респондентов считают человеком, способным осуществить в Белом доме и в стране перемены. В том, что это удастся сделать Дж.МАККЕЙНУ - однопартийцу нынешнего Президента Джорджа БУША - убеждены 27% американцев.

В опросе, который проводился 18-19 июня, приняли участие 1010 взрослых жителей США. Максимально допустимая величина статистической погрешности - 4%.

Как сообщалось, Х.КЛИНТОН присоединится к предвыборной кампании Б.Обамы и будет агитировать за него.