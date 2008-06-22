Архив Гражданской войны в Испании переедет в Центр исторической памяти

Обширный архив документов и фотографий, относящихся к временам Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., переедет из Мадрида в Саламанку, в новый Центр исторической памяти. Как пишет лондонская газета The Guardian, Центр получит 157 тысяч коробок, в которых содержатся списки заключенных и казненных республиканцев, доклады франкистских цензоров, хроника обороны Мадрида.

Три тысячи фотографий из "Архива Рохо", собрания снимков, сделанных в Мадриде при генерале республиканцев Висенте Рохо, уже выставлены в Саламанке. Эту коллекцию начали собирать республиканцы во время войны с тем, чтобы задокументировать ущерб, нанесенный фашистами во время бомбардировок Мадрида. Организаторы выставки обратились к испанцам с просьбой помочь в опознании людей и сцен, запечатленных на фотографии.

Лента.ру