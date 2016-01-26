Президент Ирана заключил в Италии контракты на $17 миллиардов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Соглашения с итальянскими компаниями касаются энергетики и инфраструктуры. После церемонии подписания Роухани отправился на ужин с премьер-министром Италии Маттео Ренци на Капитолии.

Во вторник у Роухани состоится встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане. Затем он отправится в Париж, где запланировано подписание крупной сделки с компанией Airbus о покупке Ираном более 100 самолетов.

В иранскую делегацию входят 120 человек, среди которых - члены правительства и крупные бизнесмены.

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Европейское турне главы Ирана продлится пять дней. Оно призвано восстановить связи с Западом после снятия с Ирана международных санкций.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеры Китая Си Цзиньпин и Ирана Роухани объявили, что достигли соглашения о стратегическом партнерстве во всех международных, региональных и двусторонних делах. Высокопоставленные чиновники двух стран ранее подписали 17 соглашений и документов о двустороннем сотрудничестве.