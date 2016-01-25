В Германии угрожают Греции исключением из Шенгенской зоны

"Нам нужно перманентное, значительное и длительное сокращение потока мигрантов, заметное уже в ближайшие недели", - заявил Томас де Мезьер перед началом встречи министров внутренних дел стран ЕС в Амстердаме, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" "Мы будем влиять на Грецию, чтобы она выполнила свое "домашнее задание", - сказал немецкий министр.

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Он считает возможным исключение Греции из Шенгенского соглашения, если со стороны Греции не будет ощутимых результатов по сокращению количества беженцев, которые через ее границы попадают в Евросоюз.

"Если люди не способны защитить внешние границы Европы - тогда внешняя граница Шенгена отодвинется назад к Центральной Европе", - добавила министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер.

В то же время некоторые министры отвергли идею исключения Греции из Шенгена. "Европа должна оставаться стабильной структурой (...), не может быть кусков внутри Европы и кусков наруже, поскольку это станет началом распада", - сказал министр внутренних дел Италии Ангелино Альфано перед встречей в Амстердаме.

Как сообщалось, через Грецию в прошлом году в Германию прибыли, по разным данным, от 848 тыс. до более миллиона мигрантов. Греция не может справиться с регистрацией всех мигрантов. В стране фиксируют прибытие примерно только каждого четвертого мигранта.