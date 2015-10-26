Греция получила от ЕС около 6 миллионов евро на беженцев

Европейская комиссия выделила Греции 5,9 млн евро экстренной помощи в связи с наплывом беженцев, передает ZN.UA со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Дополнительное финансирование… в течение четырех месяцев полностью покроет расходы по перевозке паромом беженцев, не менее 60 тысяч человек, которые нуждаются в международной защите, и других мигрантов из восточных островов Эгейского моря, на материковую Грецию", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСегодня в Брюсселе пройдет экстренный саммит по миграционному кризису

Подчеркивается, что помощь предназначена для лиц, прошедших соответствующий отбор, регистрацию и зарегистрировавших отпечатки пальцев перед отправкой на материковую часть страны. Таким образом Еврокомиссия хочет избежать финансирования неорганизованных повторных поездок.

Ранее УНИАН сообщал, что на прошлой неделе около 48 тысяч беженцев и мигрантов прибыли на греческие острова из Турции - в среднем по 9600 человек ежедневно.

Самая большая группа мигрантов и беженцев прибыла 20 октября - 10 тыс. 994 человека.