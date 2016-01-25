Мигранты уезжают из Норвегии из-за "нереалистичных представлений" о стране

Всего в прошлом году в Норвегию с прошением об убежище обратились 31 тыс. 445 человек. Более 800 из них отозвали свои заявления. Об этом сообщает The Local.

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Руководитель Директората по вопросам иностранцев Катинка Хартман отметила, что подробных данных о причинах отзыва прошений об убежище пока нет, но власти страны заметили, что "многие мигранты имеют нереалистичное представление о своих возможностях в Норвегии. Наверное, те, кто реально не нуждаются в защите, не хотят, чтобы их заявления рассматривались в нашей стране".

Согласно данным Директората, 137 отозвавших прошения прибыли из Ирака, 102 – из Сирии и еще 63 – из Афганистана.

Как сообщалось ранее в прошлом году более 3000 заявок на предоставление убежища были отозваны из Финляндии.