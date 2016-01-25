Британский исследователь погиб при попытке в одиночку пересечь Антарктиду

Британский исследователь Генри Ворсли скончался во время путешествия по Антарктиде, которое он совершал в одиночку.

Cмерть, как сообщается, была вызвана истощением и обезвоживанием организма. О гибели исследователя сообщила его супруга Джоанна, передает Русская служба Би-би-си.

55-летний Генри Ворсли, бывший военный, отправился в путь 71 день назад.

Он намеревался стать первым человеком, который пересек Антарктиду в одиночку, без посторонней помощи.

В сообщении супруги Генри Ворсли говорится, что он погиб несмотря на все усилия врачей в чилийском городе Пунта-Аренас спасти его.

Ворсли отправился в 80-дневное путешествие длиной 1770 км в ноябре, везя с собой лишь сани с едой, палаткой и оборудованием.

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Путешественник не планировал обращаться за помощью к посторонним и не хотел пользоваться ездовыми собаками.

В ходе путешествия он хотел собрать 100 тыс. фунтов (142 тыс. долларов) для благотворительного фонда Endeavour Fund, помогающего раненым и больным ветеранам.

В октябре в интервью Би-би-си он сказал, что в ходе путешествия он потеряет в весе около 12,7 кг.

Тогда он сказал, что возьмет с собой еду на 80 дней, а не на предполагавшиеся 75 дней. Он отметил, что намеревался выходить на связь каждые 24 часа, и команда спасателей отправилась бы на его поиски в случае, если он пропустит два сеанса связи подряд.