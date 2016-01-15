Турция депортирует беженцев обратно в Сирию, утверждая, что с их согласия - BBC

BBC опубликовала статью, в которой утверждается, что, по словам беженцев, пытавшихся перебраться в Грецию, задержанных и остающихся в турецих лагерях, некоторых их соотечественников турецкие власти вынудили подписать заявления о добровольном возвращении в Сирию.

Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что ей известно о таких случаях, и не исключает, что счет депортированным в Сирию и Ирак может идти на сотни.

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"Это абсолютно незаконно и в соответствии с турецким, и в соответствии с международным правом, потому что вы не можете принудительно возвращать кого-то туда, где их жизнь и соблюдение прав в опасности", - сказал глава представительства организации в Турции Эндрю Гарднер.

Издание отмечает, что обратилось в правительство Турции с просьбой об интервью по этому вопросу, однако получило отказ. В то же время власти дали письменный комментарий.

"Мы категорически отрицаем, что какие-либо сирийских беженцев были депортированы из Турции в Сирию... УВКБ ООН интервьюирует всех возвращающиеся на границе, чтобы убедиться, что они едут в Сирию добровольно", - было сказано в нем.

В ответ на возражения BBC о том, что их источники заявляли, что их заставили подписать документы о добровольном возвращении, власти ответили, что "для обеспечения общественной безопасности людям с криминальными связями может быть предложено жить в лагере беженцев, а если некоторые лица предпочитают вернуться в Сирию... правительство не может насильно держать их в Турции".

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В то же время BBC отмечает, что человек, рассказавший им о практике выдворения его соотечественников в Сирию, удерживается в Турции насильно при том, что нет свидетельств того, что группа беженцев, в которой он находился, была задержана именно по подозрению в криминальных деяниях.

BBC отмечает, что практика принудительного перемещения от одного центра для беженцев в другой лиц, удерживаемых в Турции под стражей, никак не похожа на формулировку "может быть предложено жить в лагере беженцев".

Издание подчеркивает, что тайное содержание беженцев под стражей и депортация в зону военных действий являются серьезными обвинениями в адрес страны, которая сначала тепло приютила огромное их количество.

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