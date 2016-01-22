Обвиняемый в убийстве Литвиненко: Скорее Луна станет частью Земли, чем меня экстрадируют из России

"Скорее Луна станет частью Земли, чем меня экстрадируют из России", - заявил Луговой в интервью Би-би-си.

Комментируя обнародованные в четверг результаты общественного дознания об обстоятельствах смерти Литвиненко, Луговой назвал обвинения против себя необоснованными.

Читайте такжеВашингтон призывает Лондон продолжить расследование убийства Литвиненко

"Это бредовые выводы вашего судьи, который, видимо, выжил из ума", - заявил депутат.

Говоря о следах полония-210, который по версии следствия Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун подмешали в чай Литвиненко, Луговой предположил, что следы полония, обнаруженные в местах его пребывания в Лондоне, "оставлены самими англичанами".

Также Луговой добавил, что не собирается сотрудничать с британским судом по этому делу.

"Если Лондон мне 10 лет назад предъявил обвинение, результатом которого может стать пожизненное заключение, какой нормальный человек поедет в Лондое что-то доказывать?", - сказал депутат.