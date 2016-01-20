В Минобороны Британии заявили, что поддержка РФ режима Асада "отсрочивает предсмертную агонию"

"Я все в большей степени взволнован российскими бомбардировками", - сказал Фэллон в Париже перед встречей министров обороны стран возглавляемой США коалиции по борьбе с боевиками "Исламского государства" в Сирии и Ираке, передает Reuters.

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По словам министра, "человеческие потери продолжают расти. По нашим подсчетам, несколько сотен мирных граждан были убиты путем применения неуправляемых боеприпасов по гражданским районам и оппозиционным группам, которые ведут борьбу с (сирийским президентом Башаром) аль-Асадом".

Фэллон отметил, что сожалеет о таком положении вещей. По его убеждению, поддержка режима Асада просто "оттягивает предсмертную агонию".

"Наоборот, Россия должна использовать свое влияние, чтобы четко объяснить, что Асад не имеет будущего в Сирии", - заявил Фэллон.