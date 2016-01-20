Власти Австрии ограничат число беженцев 30-40 тысячами в год

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в "Твиттере". Дипломат отметил, что Австрия укрепляет границу со Словенией.

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"Делается все, чтобы взять ситуацию с беженцами под контроль", - сообщил посол.

"Австрия собирается ограничить число беженцев 30-40 тысячами в год. Контроль за границей передан от МВД к Минобороны Австрии", - написал Александр Щерба.

При этом он добавил: "Одна из целей обустройства границы: в Австрию не должны попадать люди без документов. Тем, кто имеет паспорт и визу, волноваться не стоит".

Как сообщал УНИАН, 16 января канцлер Австрии Вернер Файман заявил, что страна из-за наплыва мигрантов временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения.

19 января Александр Щерба отмечал, что приостановление властями Австрии действия Шенгенского соглашения существенно не влияет на перемещение украинцев в странах ЕС, кроме необходимости предъявлять паспорт с визой при пересечении границы с Австрией.